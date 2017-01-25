Мединский поставил задачи российскому кино на ближайшие два года

Москва, 25 января. Минкультуры России намерено посвятить ближайшие два года борьбе с кинопиратством и продолжить практику предоставления окошек в прокатном расписании для крупных отечественных картин, заявил глава ведомства Владимир Мединский.

Мединский рассказал о задачах киноотрасли в России в ближайшие два года. Он обратил внимание, что будет продолжена борьба с пиратством. Кроме того, ведомство продолжит политику протекционизма, а также предоставления окошек в прокатном расписании для отечественных фильмов.

«Когда у нас есть несколько отлично сделанных картин, приуроченных к 12 апреля, Дню космонавтики, мы не позволим, чтобы их место занимали какие-нибудь очередные «Три икса», — цитирует его газета «Известия».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что фильм «Викинг», премьера которого состоялась 29 декабря, интересный.