На страже ворот Донецка: журналисты ФАН побывали на позициях ВС ДНР возле «Вольво-центра»
«Вольво-центр» расположен на выезде из Донецка, возле трассы, ведущей в Днепропетровск и Киев. До войны в Донбассе водители проезжали мимо него в обе стороны, обращая внимание разве что на стоянку достаточно эффектных желтых самосвалов и бульдозеров шведского производства.
Сейчас эти огромные машины все еще стоят на своих местах и привлекают не меньше внимания, но уже не новизной и необычными формами, а тем, что за два с лишним года войны они были буквально изрешечены пулями и снарядами, выпущенными с украинской стороны. И проехать мимо «Вольво-центра» сейчас невозможно ни в одну, ни в другую сторону: путь перекрыт расположенными напротив друг друга укреплениями Вооруженных сил ДНР и украинской армии.
Мы пробираемся по лабиринту окопов к самому переднему краю, откуда виден развевающийся над одним из домов в Песках украинский флаг. Командир взвода с позывным «Кондрат», который является нашим проводником, вкратце рассказывает об обстановке.
«Противник находится в домах в поселке. Ведут по нам огонь в основном издалека, ближе подходить не рискуют. Вот недавно из ЗУшки (зенитная установка ЗУ-23-2. — Прим. ФАН.) работали, а вчера был сильный обстрел аэропорта из 82-мм и 120-мм минометов», — рассказал Кондрат.
Пока наш проводник говорил, прозвучало несколько очередей из стрелкового оружия. Мы спросили, не в нашу ли сторону стреляют.
«Конечно, в нашу. А что, они в свою сторону будут стрелять? — улыбнулся наш собеседник. — Но это неопасно, сидит дурачок какой-то и стреляет, скучно, может, ему стало».
Также с нами согласился поговорить заместитель командира роты с позывным «Гвоздь», который рассказал, что бойцы ВС ДНР продолжают прочно удерживать позиции.
«Перемирия как такового нет, потому что наши оппоненты продолжают стрелять, как и стреляли. Может быть, тяжелое вооружение применяют чуть реже. В районе вентиляционного ствола и в Песках, где располагаются ближайшие украинские позиции, постоянно двигается техника. Мы держим оборону, как можем, стараемся соблюдать минские договоренности, все правила. Хотя с учетом поведения наших оппонентов это дается непросто», — отметил офицер ВС ДНР.