На страже ворот Донецка: журналисты ФАН побывали на позициях ВС ДНР возле «Вольво-центра»

«Вольво-центр» расположен на выезде из Донецка, возле трассы, ведущей в Днепропетровск и Киев. До войны в Донбассе водители проезжали мимо него в обе стороны, обращая внимание разве что на стоянку достаточно эффектных желтых самосвалов и бульдозеров шведского производства.

Сейчас эти огромные машины все еще стоят на своих местах и привлекают не меньше внимания, но уже не новизной и необычными формами, а тем, что за два с лишним года войны они были буквально изрешечены пулями и снарядами, выпущенными с украинской стороны. И проехать мимо «Вольво-центра» сейчас невозможно ни в одну, ни в другую сторону: путь перекрыт расположенными напротив друг друга укреплениями Вооруженных сил ДНР и украинской армии.

Мы пробираемся по лабиринту окопов к самому переднему краю, откуда виден развевающийся над одним из домов в Песках украинский флаг. Командир взвода с позывным «Кондрат», который является нашим проводником, вкратце рассказывает об обстановке.

«Противник находится в домах в поселке. Ведут по нам огонь в основном издалека, ближе подходить не рискуют. Вот недавно из ЗУшки (зенитная установка ЗУ-23-2. — Прим. ФАН.) работали, а вчера был сильный обстрел аэропорта из 82-мм и 120-мм минометов», — рассказал Кондрат.

Пока наш проводник говорил, прозвучало несколько очередей из стрелкового оружия. Мы спросили, не в нашу ли сторону стреляют.

«Конечно, в нашу. А что, они в свою сторону будут стрелять? — улыбнулся наш собеседник. — Но это неопасно, сидит дурачок какой-то и стреляет, скучно, может, ему стало».

Также с нами согласился поговорить заместитель командира роты с позывным «Гвоздь», который рассказал, что бойцы ВС ДНР продолжают прочно удерживать позиции.