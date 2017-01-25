Пост замглавы Минприроды занял экс-губернатор Ярославской области Ястребов

Москва, 25 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении экс-губернатора Ярославской области Сергея Ястребова на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ястребова Сергея Николаевича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в документе.

Стоит напомнить, что влетом 2016 года президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, назначив на эту должность бывшего заместителя министра внутренних дел РФ Дмитрия Миронова.