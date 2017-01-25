Пассажира метро с гранатой и 80 патронами задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 января. На станции метро «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге сегодня у пассажира изъяли 80 патронов и гранату, которая оказалась учебной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Северной столице и Ленобласти.

«Сегодня около восьми утра на станции «Комендантский проспект» при проведении профилактического досмотра у одного из пассажиров обнаружили около сотни патронов и предмет, похожий на гранату», — цитирует сообщение ведомства «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

19-летнего юношу задержали, а содержимое рюкзака изъяли. Прибывшие взрывотехники выяснили, что все патроны предназначены для холостой стрельбы, а граната является учебной.