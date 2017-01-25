ЛНР обвинила Киев в срыве разведения сил у Станицы Луганской

Луганск, 25 января. Украинская сторона в очередной раз сорвала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, заявил уполномоченный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего.

Представитель ЛНР констатировал, что Киев в очередной раз сорвал разведение сил в районе Станицы Луганской. По словам Дейнего, на данный момент разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского.

Ранее появилась информация, что в Донецкой народной республике заявили о фактах использования украинскими силовиками автомобилей-двойников с символикой ОБСЕ. В ОБСЕ пообещали провести расследование.