Тральщик «Иван Голубец» вернулся из дальнего похода в Севастополь

Севастополь, 25 января. Морской тральщик «Иван Голубец» вернулся из боевого похода в Средиземное море.

В сентябре 2016 года противоминный корабль вошел в состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Морской тральщик предназначен для траления мин, проводки групп кораблей по минным полям, а также для транспортировки грузов, выполнения поисково-спасательных операций. Корпус корабля выполнен из маломагнитной стали и легких сплавов. Противоминный корабль проекта 226М оснащен глубоководным тралом, а также тралом для уничтожения активных мин. «Иван Голубец» несет на борту артиллерийские установки и реактивные бомбометы. В дальней морской зоне корабль сменил тральщик «Ковровец».