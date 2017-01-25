Песков рассказал о подготовке к телефонному разговору Путина и Трампа

Москва, 25 января. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока согласовываются. По словам представителя Кремля, у президента Соединенных Штатов в настоящее время очень напряженный график.

«Пока согласовывается (возможность телефонного разговора), пока ничего нет (даты)», — отметил Песков, отвечая на вопрос о сроках возможной беседы. — Пока ждем».

Пресс-секретарь также пообещал проинформировать журналистов, как только появится какая-либо информация по этому поводу.

Как заявлял Песков ранее, говоря о возможности встречи президентов, все зависит о того, если в ходе телефонного разговора Путин и Трамп сочтут это целесообразным.