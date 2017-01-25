Сирия заручилась поддержкой России на пути к восстановлению

Москва, 25 января. Российская сторона готова поддержать усилия, направленные на восстановление экономики Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам в среду рассказал председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

Сенатор надеется на то, что период деградации остался в прошлом.

«Сирийскому народу предстоят многие годы восстановления инфраструктуры и экономики», — подчеркнул Косачев.

Как ранее сообщало агентство НСН, на переговорах в Астане российская делегация передала представителям «умеренной» сирийской оппозиции проект новой конституции Сирии.

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