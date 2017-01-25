Путин и Шойгу остаются наиболее популярными политиками в России

Москва, 25 января. Опрос, проведенный российским центром исследования общественного мнения «Левада-центр», показал, что более половины респондентов положительно высказываются по поводу результатов работы Владимира Путина на посту президента страны. В январе рейтинг президента незначительно возрос по сравнению с прошлым месяцем.

Президент страны остается самым популярным политиком в России с рейтингом одобрения порядка 58%. За ним следует глава министерства обороны Сергей Шойгу, деятельность которого вызывает уверенное одобрение у 24% россиян, а замкнул тройку лидеров, согласно опросам, проведенным «Левада-центром», глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров.

Напомним, как сообщал ранее телеканал «Подмосковье 360», в продаже на территории России появились смартфоны с портретами президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.