В оглашенном спике претендентов на «Оскар» нашли грубые ошибки

Лос-Анджелес, 25 января. Актеры Эми Адамс, Хью Грант и Том Хэнкс пропали из числа номинантов на «Оскар». Но, как оказалось, в обнародованный ранее список закрались ошибки.

В актерские номинации на «Оскар» неожиданно не попали Эми Адамс, Хью Грант и Том Хэнкс. Ожидалось, что три артиста станут претендентами на награду за роли в кинолентах «Прибытие», «Флоренс Фостер Дженкинс» и «Чудо на Гудзоне», сообщает газета «Известия». Тем не менее, никто названных артистов в итоговые списки кандидатов на престижную премию не попал.

Ранее Газета.Ru сообщила, что в список номинантов на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Рай» Андрея Кончаловского не попал.