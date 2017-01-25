Самолет США опасно сблизился с «Адмиралом Кузнецовым» в Ла-Манше

Москва, 25 января. Самолет ВВС США на низкой высоте пролетел над авианосной группой России во главе с «Адмиралом Кузнецовым». По данным СМИ, российскую группу в проливе Ла-Манш помимо самолета встретили шесть кораблей НАТО.

Патрульный американский самолет P-8A Poseidon сегодня утром вылетел из Испании для наблюдения за российскими кораблями. На западных сайтах, отслеживающих передвижения авиации, уточняется, что воздушное судно снизилось до 150 метров, когда пролетало над группой «Адмирала Кузнецова».

Как передает «Интерфакс», переход авианосной ударной группы ВМФ России также проконтролировали шесть боевых кораблей стран НАТО.

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