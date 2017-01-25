План Шойгу и угроза НАТО: сенатор Клинцевич об укреплении Южного военного округа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает необходимым укрепить Южный военный округ в связи с ситуацией на Украине и Северном Кавказе.

«Важно отметить, что военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», — заявил Шойгу на сегодняшнем заседании коллегии Минобороны РФ.

Сейчас, резюмирует глава оборонного ведомства, в Южном военном округе необходимо продолжить усиленную работу по развитию инфраструктуры, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и техники.

Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, считает, что идея укрепления российских войск в Южном военном округе тем более актуальна в свете последней активности НАТО.

Конечно, Украина сама по себе не является угрозой для России. И в Москве, и в Киеве все это хорошо понимают. «Люди, стоящие во главе Вооруженных сил Украины, прекрасно знают, что они не могут угрожать России. Быть может, с солдатами и офицерами у них все хорошо. Украинцы — такие же волевые, подготовленные и решительные люди, как и мы. Тем не менее отставание Украины от России в техническом плане просто огромно. Любой конфликт между нашими странами будет бессмысленным. Он ни к чему не приведет», — отметил сенатор в комментарии для Федерального агентства новостей.

Тем не менее, продолжает Клинцевич, следует принимать во внимание и то, что Киев не является самостоятельным игроком на международной арене. Вполне возможно, что на какие-то авантюры против России украинскую власть могут спровоцировать ее «западные партнеры».