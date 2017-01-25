Бойцы ВВО провели тренировку по радиоконтролю неба над Арктикой

Москва, 25 января. Радиотехнические подразделения в Восточном военном округе провели комплексные учения по контролю воздушной обстановки над территорией российской Арктики.

На комплексной тренировке военнослужащие ВВО применили трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2», который используется для получения, обобщения и анализа данных об обстановке в небе над Арктикой. Для получения фактической информации о воздушной обстановке были смоделированы полеты групповых целей, которые двигались на различных высотах с разной скоростью. Трассовый радиолокационный комплекс отследил и опознал все воздушные цели, бойцы подразделения оперативно отправили полученные данные в командный пункт ПВО Восточного военного округа.