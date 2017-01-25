Лавров объяснил, как Трамп может повлиять на Киев и помочь Донбассу

Москва, 25 января. В настоящее время киевские власти остаются полностью неспособными к диалогу и развитие дипломатических отношений с Украиной невозможно, заявил в ходе правительственного часа в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что есть надежда на то, что приход в США к власти президента Дональда Трампа заставит Киев изменить свою позицию.

«Пока мы не видим признаков договороспособности руководства Украины. Последний пример — на днях президент Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов Минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности», — передает слова министра «Свободная пресса».

По словам Лаврова, существует вероятность того, что оставшись без поддержки США Киев будет вынужден проводить более ответственную политику в отношении урегулирования на Донбассе.