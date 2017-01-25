«Адмирал Кузнецов» в окружении стаи кораблей: какие секреты вынюхивает НАТО

Переход авианосной ударной группы ВМФ России в проливе Ла-Манш не остался незамеченным — прежде всего со стороны Запада. Шесть боевых кораблей из пяти стран НАТО контролировали этот переход, а американский разведчик P-8A Poseidon снизился до 150 метров. Что вынюхивали западные военные? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Российская группа направляется из восточного Средиземноморья в Североморск и вошла в Ла-Манш 24 января. В ее составе — не только тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», но и атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой десантный корабль «Александр Шабалин», а также суда обеспечения. В то же время противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» от группы отделились и решают свои задачи.

За перемещением ударной группы следили десантный вертолетоносец «Оушен» (это официальный флагман британского флота), фрегаты из Великобритании, Португалии и Норвегии, а также немецкий танкер «Шпессарт». Что они пытались выяснить, учитывая, что «Кузнецов» был построен не вчера и никаких секретов в себе давно не несет?

«Такая практика была и во времена СССР, когда и мы, и нас бесконечно проверяли. Здесь идет корабль вероятного противника, с их точки зрения, и НАТО отрабатывает свои системы, как мы отрабатываем свои над их кораблями. Ничего же страшного, если «сушки» полетают над американскими эсминцами. Не думаю, что они нас прям боятся, но тренировки никто не отменял. Это обычная практика», — не видит в действиях кораблей НАТО чего-то криминального военный эксперт Виктор Дрозденко.

Не секрет, что для тех же британцев слежка за «Адмиралом Кузнецовым» обошлась в кругленькую сумму около 1,4 миллиона фунтов стерлингов. Сюда включено все — вроде зарплаты для персонала и расхода на топливо.

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«Корабли НАТО, возможно, предполагают, что с «Адмиралом Кузнецовым» что-то не ладно — как в жизни или мире природы, когда стая волков преследует раненого зверя. Но если крейсер идет хорошим ходом в 14-16 узлов, то проблем нет, а силы альянса просто выдают желаемое за действительное. Возможно, НАТО держит в голове путь в Сирию, когда крейсер сильно дымил и это широко освещалось в западной прессе. Здесь надо проследить, с какого места корабли начали активное слежение, какая у крейсера была скорость до этого и какая сейчас. В НАТО будто забыли, что у нас не военное время, там следят за всем российским отрядом кораблей. На разведку никогда не жалели денег, она активно ведется и нашими кораблями: и визуальная, и локационная, и космическая. Но мы ведем разведку по ходу движения, по маршруту, а они специально избрали себе противника и ведут его. Не буду исключать, что у нас там есть и подводная лодка, что может их заставить загрузить работой шесть кораблей, следящих за нашей ударной группой. Я сам был в Сирии и Средиземноморье, и все это внимание НАТО мне до боли известно», — комментирует начальник штаба Черноморского флота в 1992–1997 годах, вице-адмирал Петр Святашов.

Известно, что наша боевая группа должна вернуться в Североморск 9 февраля. Там того же «Кузнецова» ждут серьезные работы по модернизации.

«НАТО всегда следил за нашими кораблями, особенно в проливах вроде Босфора или Дарданеллы, где они работали, снимали, особенно новые корабли, которые первый раз выходили. Сейчас особенно усердствует Великобритания: там рассматривается вопрос об увеличении военного бюджета, у уже нее богатые возможности по флоту. Они потратили большие деньги, сопровождая нашу группу. Хотят узнать что-то новое про наши самолеты Су-33 и Миг-29. Возможно, они рассматривают это как некий полезный опыт. Важно лишь то, что авианосная группа впервые участвовала в боевых действия и решила свои задачи. На модернизацию авианосца предусмотрено два года, хотя у нас не всегда соблюдаются сроки ремонта. Ему нужен приличный плавдок, он есть на Нерпе. Ему еще будет много работы, пока не появится наш новый авианосец. Это дело десятилетий или даже больше», — добавляет капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.