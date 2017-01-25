Песков удивился, что Пинчука называют «прокремлевским кандидатом»

Москва, 25 января. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что предприниматель Виктор Пинчук не является «прокремлевским кандидатом» в украинские президенты.

Представитель Кремля решительно подчеркнул, что у Москвы нет прокремлевских кандидатов. Песков также отметил, что это украинскому народу необходимо выбирать, кто может, а кто не может быть лидером их страны.

Отвечая на вопрос, с чем можно связать огромное количество публикаций про украинского бизнесмена, пресс-секретарь заявил, что не может дать этому объяснения, поскольку нужно этот вопрос адресовать СМИ.

«Это я вам не могу ответить, это вы должны спрашивать у этих СМИ», — подытожил он.

Напомним, ранее Пинчук в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявил о том, что европейские лидеры, которые придут к власти в будущем, способны договориться с Москвой.