Госдума расширила полномочия Счетной палаты

Москва, 25 января. Закон, направленный на совершенствование деятельности Счетной палаты России, был принят в третьем окончательном чтении Государственной думой. В рамках закона СП будет направлять председателю российского правительства аналитическую записку о ходе исполнения как бюджетов государственных внебюджетных фондов, так и федерального бюджета.

Теперь главе СП необходимо информировать президента страны в случае выявления оснований для досрочного освобождения аудитора от должности. Так, ненадлежащее исполнение или систематическое неисполнение должностных обязанностей, злоупотребления на службе, нарушение законодательства РФ станут основаниями для досрочного освобождения.

Кроме того, СП наделяется правом давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа региона, а также полномочиями по осуществлению внешнего государственного аудита за соблюдением юридическими лицами условий государственных контрактов, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, переводящий побои в семье из уголовных в административные правонарушения, если проступок ранее не совершался.