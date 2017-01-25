Суд в США вынес приговор хакеру, опубликовавшему голые фото звезд Голливуда

Вашингтон, 25 января. Хакер, опубликовавший интимные фотографии звезд Голливуда, приговорен к девяти месяцам лишения свободы и штрафу в размере 5,7 тысячи долларов.

В США вынесли приговор хакеру, который взломал почту и страницы в социальных сетях знаменитых актрис и певиц, после чего он опубликовал их интимные фотографии. Злоумышленник получил девять месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 5,7 тысячи долларов, которые будут направлены на оплату психологической помощи пострадавшим звездам.

Среди пострадавших числятся Ким Кардашьян, Дженнифер Лоуренс,Селена Гомес, Аврил Лавин и многие другие. Преступником оказался 29-летний Эдвард Маерчик.

Ранее сообщалось, что после инаугурации президента США Дональда Трампа пользователи в социальных сетях запустили хэштег #SadMelania.