Донецк, 25 января. В министерстве государственной безопасности ДНР заявили о фактах использования украинскими силовиками автомобилей-двойников с символикой ОБСЕ.

В МГБ Донецкой Народной Республики сообщили о том, что украинские военные для передвижения по территории Донбасса применяют автомобили со знаками ОБСЕ на борту, об этом неоднократно рассказывали жители подконтрольных ВСУ территорий. Вопрос о фактах использования данной символики бойцами ВСУ был задан журналистами заместителю главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу. Представитель миссии пообещал провести расследование этих фактов и подчеркнул, что наблюдатели ОБСЕ не являются разведчиками или шпионами, не имеют вооружения и выполняют гражданские задания.