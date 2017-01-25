Алеппо: сирийская армия продолжает наступление на Эль-Баб

Алеппо, 25 января. Правительственные войска Сирии продолжают наступление на удерживаемый террористами «Исламского государства» город Эль-Баб, расположенный в восточной части провинции Алеппо. Вскоре, как надеются представители командования вооруженными силами Сирии, одна из последних цитаделей ИГИЛ в Сирии окажется полностью окружена, когда правительственные войска охватят подступы к городу с юга и запада, а силы сирийской оппозиции при поддержке вооруженных сил Турции возьмут город в осаду с севера и востока.

В ходе продолжавшихся несколько часов упорных боев правительственным войскам удалось выбить террористов ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) из нескольких небольших, но важных городов в восточной части провинции Алеппо. Из-под контроля вооруженных формирований ИГИЛ полностью освобождены города Аль-Харабше и Аль-Шаалех.

Кроме того, правительственные войска отразили нападение террористов на армейские позиции в холмах Ханассер в юго-восточной части провинции Алеппо, уничтожив значительное количество живой силы террористов.