Взломщик Twitter-аккаунтов сторонников ИГ дал совет Трампу

Вашингтон, 25 января. Хакер WauchulaGhost, довольно известный как взломщик пятисот Twitter-аккаунтов сторонников террористов ИГ, посоветовал президенту США Дональду Трампу изменить настройки безопасности своего твиттер, чтобы избежать взлома.

Аккаунты в Twitter американского президента Дональда Трампа и его супруги Меланьи, вице-президента США, считаются уязвимыми перед хакерами, поскольку в них нет базовой настройки безопасности. Таким замечанием поделился хакер WauchulaGhost, который известен взломом аккаунтов сторонников ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ). По словам хакера, уязвимость состоит в том, что в перечисленных аккаунтах нет настройки, которая требует предоставить номер телефона и e-mail для сброса паролей.









