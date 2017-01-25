Лавров назвал условия для нормализации отношений России и США после Обамы

Москва, 25 января. Переломный период в российско-американских отношениях, который возник при правлении президента Барака Обамы, можно будет преодолеть только со временем. Об этом заявил в среду глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров на «Правительственном часе» в Государственной думе.

По словам главы российского МИД, для того, чтобы как-то преодолеть тяжелейший ущерб сотрудничеству Москвы и Вашингтона при Бараке Обаме, необходимо время и, конечно, серьезная работа.

Лавров также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва готова пройти свою часть пути по налаживаю связей в интересах обоих народов, а также мировой безопасности и стабильности.