Новости Новороссии: ВСУ ответят за беспредел в «серой зоне», ОБСЕ обстреляли в Дебальцево

Новости Новороссии, 25 января. ДНР требует от ОБСЕ вмешаться в ситуацию в «серой зоне», где распоясались ВСУ, Александр Хуг едва не погиб от украинской мины в Дебальцево.

ВСУ ползут в «серую зону»

На фоне продолжающихся постоянных нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, Донецкая и Луганская народные республики не прекращают усилий по достижению мира в Донбассе. Так, координатор контактной группы от ОБСЕ Мартин Сайдик по просьбе руководства ДНР планирует в среду, 26 января, провести видеоконференцию участников минской группы. В ходе встречи будет поднят вопрос о том, что ВСУ продолжает продвижение в так называемые «серые зоны» на линии соприкосновения. Об этом заявил постпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

«По требованию Донецкой народной республики господин Сайдик обратился к участникам контактной группы с предложением о проведении видеоконференции. Мы поддержали ДНР, и обязательно примем в ней участие», — отметил Дейнего.

По словам представителя ЛНР, республики Донбасса не может не беспокоить тот факт, что подразделения ВСУ незаконно вторгаются в «серую зону» и занимаются там «строительством инженерных сооружений военного назначения».

Ближайшая «очная» встреча участников контактной группы и ее рабочих подгрупп намечена на 1 февраля в Минске.

Кто стреляет по ОБСЕ

Украинские силовики ночью вновь открыли огонь по селу Николаевка и окраинам Тельмановского района ДНР, в результате чего повреждено два частных дома. Об этом сообщил глава администрации района Александр Сурсяков. По словам главы района, жертв среди мирного населения удалось избежать чудом.

Ранее появилась информация, что подразделения ВСУ минувшим вечером и ночью обстреливали из тяжелой артиллерии и минометов окраины Донецка, Ясиноватой и другие районы Донецкой народной республики.

Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы и в ЛНР, так, под огонь ВСУ попал первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, когда накануне около 13.30 киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево.

Вместе с первым заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александром Хугом под огонь украинских силовиков попали наблюдатели СММ ОБСЕ и представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Народной милиции ЛНР, а также журналисты, сообщает Луганский информационный центр.

Минометный огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Луганское по позициям Народной милиции ЛНР в районе Калиновки. «СММ ОБСЕ и СЦКК зафиксировано два разрыва минометных снарядов калибром 120 мм», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

«Сейчас вы можете видеть, что, несмотря на присутствие ОБСЕ, ВСУ продолжают обстрелы наших позиций», — заявил Хугу начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко.