Трамп объявил войну гангстерам Чикаго

Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Чикаго, которые не справляются с волной криминала в городе. Президент США грозит прислать федералов, если местное руководство не сумеет дать отпор разгулу преступности. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную «резню» — 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24% по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!» — заявил Трамп в среду.

В Чикаго на фоне массовых протестов против ущемления прав афроамериканцев правоохранителями сменилось руководство полиции. После этого резко выросло число убийств, ухудшилась ситуация в сфере обеспечения правопорядка и безопасности.

Ранее Трамп в инаугурационной речи назвал ситуацию с преступностью в США «резней», новый глава государства пообещал положить этому конец.