Росавиация сняла запрет на провоз взрывоопасных смартфонов Samsung

Москва, 25 января. Рекомендация о запрете перевозки и использовании смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в самолетах была отменена по решению Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Ранее компания Samsung проинформировала Росавиацию о мерах, принятых в отношении проблемных смартфонов.

Как говорится в сообщении, глобальные продажи и производство Galaxy Note 7 прекращены, Samsung была проведена программа добровольного обмена на другие модели. Кроме того, было выпущено обновление ПО для проблемных смартфонов, оставшихся в обращении. Оно понизило уровень зарядки батареи до 0%. Данная информация была учтена российскими авиаперевозчиками.

Ранее в Samsung Electronics обозначили официальные причины возгораний смарфонов Galaxy Note 7, которыми стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки.