Песков раскрыл темы беседы Путина с участниками сделки по приватизации «Роснефти»

Москва, 25 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин в эту среду на встрече с участниками сделки по приватизации компании «Роснефть» обсудит инвестиционный климат в российской стране и перспективы для расширения сотрудничества. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава российского государства обсудит с участниками сделки по приватизации «Роснефти» инвестиционный климат в стране, а также поговорит о прочности России как партнера для иностранных спонсоров. Песков также добавил, что Путин обсудит перспективы продолжения расширения сотрудничества.