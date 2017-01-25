Песков разъяснил суть законопроекта о декриминализации семейных побоев

Москва, 25 января. Юридическая ответственность за побои в семье должна быть в случае серьезных рецидивов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремля прокомментировали законопроект о декриминализации семейных побоев, который рассматривают в Государственной думе. Песков призвал обозначить рамки, какие случаи относятся к семейным отношениям, а какие — являются рецидивными.

«Законопроект в случае серьезных рецидивов подразумевает ответственность, — отметил пресс-секретарь президента России. — Но гипертрофирование, призывание к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно».

Ранее в Госдуме приняли во втором чтении законопроект, переводящий побои в семье из уголовных в административные правонарушения, если проступок ранее не совершался.