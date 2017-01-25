Трамп объявил войну мафии Чикаго: новый президент США «наехал» на родной город Обамы

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на власти Чикаго, где в последнее время значительно выросло количество убийств. Лидер Соединенных Штатов пригрозит администрации города «прислать федералов» для наведения порядка. Но на самом деле Трамп начинает мстить своим конкурентам из окружения Барака Обамы, считает политический аналитик Павел Святенков.

«Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную «резню» — 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24% по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!» — пишет действующий президент в своем Twitter.

По мнению главы американского государства, в третьем по числу жителей городе США резко выросло число убийств. Это произошло из-за смены руководства полиции на фоне массовых протестов против насилия белых полицейских в отношении афроамериканцев. В это же время сторонники полицейской реформы в Чикаго утверждают, что нововведения, ограничивающие применение силы полицейскими, просто необходимы для защиты темнокожего населения от произвола.

«Наезд на администрацию Чикаго вполне понятен — ушедший президент Обама принадлежал к чикагскому клану и там же работают его ключевые советники. Поэтому наезды Трампа на власти города, помимо борьбы с преступностью, это также наезды на конкурента, который в переходный период очень много гадил. В данном случае у нового президента есть железное основание для того, чтобы вмешиваться в ситуацию в населенном пункте, что он и демонстрирует. Трамп говорит, «разберитесь своими силами, а если вы не способны — мы вам поможем, мы пришлем доктора». Если местная власть не справляется с преступностью, поможет Федеральное бюро расследований и Федеральная армия. Трамп борется с преступностью, что популярно и демонстрирует когти своим конкурентам из окружения Обамы», — объясняет негодование Трампа Святенков.

Критики же закона о полиции заявляют, что предпринятые властями города меры деморализовали полицию, что привело к значительному ухудшению качества жизни афроамериканцев. А последние составляют большинство среди жертв насильственных преступлений. Но решение ситуации в Чикаго — это только вершина айсберга, главная задача нового президента — вернуть стране былое величие.

«Политика Трампа вполне понятна — он пришел с программой резкого экономического и политического усиления Соединенных Штатов Америки. Для этого ему нужно усилить армию и он намерен это делать. Он также намерен усилить экономику, для чего хочет резко снизить налоги американских фирм, которые будут оставлять рабочие места в сами Соединенные Штаты. По его мнению, рабочие места и промышленные производства должны возвращаться из стран Азии и поэтому Трамп подписал указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства. Одновременно с этим бизнесу обещано резкое снижение регулирования», — сообщил политический эксперт.

Кроме этого, как сообщают Известия новый президент США подписал указ о заморозке приема сотрудников на федеральную службу, за исключением вооруженных сил. Это стало частью предстоящей экономической и политической реформы в США.

«А ее цель в том, чтобы снова реиндустриализировать США и резко усилить американские вооруженные силы. Трамп пытается жестко действовать в национальных интересах, и эта программа вполне выполнима. Он займется ей в ближайшие месяцы. Сегодня ожидается указ об ограничении доступа мигрантов с Ближнего Востока, ожидается указ о начале строительства стены с Мексикой. В общем, Трамп пытается усилить США и с учетом того, что на рынке начинается экономический бум, бизнес воспринимает его усилия позитивно. Более того, вскоре бизнесмены будут готовы поддерживать Трампа и вкладывать в Америку деньги, хотя за последние десятилетия они разучились это делать», — заключил политолог.

Напомним, на своей инаугурационной речи, которая состоялась на прошлой неделе, назвал ситуацию с преступностью в стране «резней» и пообещал положить этому конец.