Это успех: Песков оценил итоги переговоров по Сирии в Астане



Москва, 25 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты межсирийских переговоров, которые прошли в казахской Астане, отметив их успешность.

Сегодня пресс-секретарь российского президента заявил, что переговоры в столице Казахстана по Сирии были успешными. Он подчеркнул, что диалог на данной площадке обеспечил существенную поддержку возобновлению контактов женевского процесса.

«Вы знаете, что основным руслом для поиска сирийского урегулирования является женевский процесс, — прокомментировал представитель Кремля. — Мы знаем, что там возникли заминки длительное время, и мы рассчитываем, что итоги Астаны помогут возобновить контакты в рамках женевского процесса», — подчеркнул Песков. Он также добавил, что сама встреча заинтересованных сторон — факт позитивный и Кремль воспринял его положительно.