Появилось видео с места обрушения металлического навеса на вокзале в Астане

Астана, 25 января. На перроне железнодорожного вокзала Астаны металлический навес над информационными мониторами рухнул на поезд, сообщает агентство Sputnik.

Отмечается, что пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате инцидента. На обнародованном в Сети видео заметно, что часть навеса лежит на земле. На месте событий находится руководство АО «Казахстанские железные дороги», которые выясняют причины обрушения. Однако уже есть информация, что происшествие, к счастью, обошлось без жертв.