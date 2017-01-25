Алеппо посетила делегация представителей Ватикана

Алеппо, 25 января. Делегация представителей Ватикана прибыла в медленно восстанавливающийся после окончания военных действий против террористических группировок сирийский город Алеппо. В составе делегации прибыли несколько высокопоставленных кардиналов и священников из Ватикана, которые прибыли прояснить ситуацию с существованием христианских сообществ в городе.

Члены делегации — апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари, сирийский священник Томас Хабиб и секретарь папской дикастерии Джанпьетро Дель Тосо — посетили несколько лагерей для беженцев, в которых проживают сирийские католики, вынужденные бежать от исламистов, и ряд гуманитарных организаций, занимающихся помощью населению Сирии.

В завершение визита представители Ватикана приняли участие в экуменической молитве вместе с представителями других христианских конфессий.