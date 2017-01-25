Женщину с инсультом приняли в Перми за пьяную и оставили умирать на скамейке

Пермь, 25 января. В Перми женщину с инсультом три часа возили на автобусе, поскольку приняли ее за пьяную. Муж погибшей потребовал привлечь перевозчика к ответственности.

Уполномоченная по правам человека в Прикамье Татьяна Марголина получила обращение от местного жителя, который обвинил перевозчика ООО «Дизель» в халатности, приведшей к гибели его супруги.

«Около девяти вечера жена, возвращаясь с работы домой, села в автобус №77, через полчаса я позвонил, чтобы встретить ее, но на звонок она не отвечала», — цитирует его «URA.RU»

Только ночью сотрудник автопарка ответил на звонок и заявил родственникам потерпевшей, что она была пьяна. Однако выяснилось, что женщина перенесла инсульт и была доставлена в больницу, так и не получив первую помощь от водителя или пассажиров автобуса. Как сообщается в СМИ, в итоге женщину вынесли из салона автобуса и оставили умирать на лавочке. Марголина уже попросила правоохранительные органы оценить действия перевозчика.