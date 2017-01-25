Кремль прокомментировал данные о прослушке ФБР российского посла

Москва, 25 января. Для Кремля не стало новостью появившееся в СМИ сообщение о прослушивании переговоров российского посла в США Сергея Кисляка и советника президента США Майкла Флинна. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это сообщение не относится к официальному, поскольку оно появилось в американских СМИ. При этом Песков заявил, что Москва в курсе, что американские спецслужбы прослушивают не только посла, но и лидеров государств ФРГ, Франции, а также других европейских стран. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не знает, как обстоят с этим дела сейчас.

«Поэтому вряд ли это можно считать новостью, и вряд ли это новость, которая вызывает наше удовлетворение», — заявил он.

Напомним, ранее телекомпания NBC сообщила, что ФБР прослушивало разговоры российского посла в США Сергея Кисляка и советника нового хозяина Белого дома Майкла Флинна. В свою очередь, ФБР пока никак не отреагировало на эту информацию.