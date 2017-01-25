Кремль отреагировал на отзыв Роскосмосом двигателей «Протон-М»

Москва, 25 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отзыв Роскосмосом двигателей «Протон-М». По его словам, нельзя сосредотачиваться на одних неудачах. Более того, в России успешно реализуется ряд космических проектов.

«Говорить об одних неудачах не приходится: космическая программа рассчитана на длительную перспективу, состоит из большого количества проектов, и ряд из них выполняется весьма успешно», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уделяет этой отрасли первостепенное значение.

Ранее сообщалось, что Роскосмос решил отозвать все двигатели ракет-носителей «Протон-М» из-за «технологических проблем». По данным газеты «Коммерсантъ», дефект в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 обнаружили недавно в ходе огневых тестов.

Как передает «Индикатор», 1 декабря произошла авария ракеты-носителя «Союз-У», что привело к потере грузового корабля «Прогресс МС-04». После этого были отозваны все третьи ступени ракет семейства «Союз» с двигателем РД-0110.