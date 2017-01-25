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Общество
Российская LADA попала в ТОП-20 авторынка Европы

Российская LADA попала в ТОП-20 авторынка Европы

12:39  25 Января 2017
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Российская LADA попала в ТОП-20 авторынка Европы

Москва, 25 января. Отечественный автомобильный концерн LADA по итогам 2016 года попал в ТОП-20 рейтинга продаж новых машин в Европе, сообщает «Автостат».

Российский производитель автомобилей LADA находится на 19-м месте по количеству реализованных машин в странах Европы по оценке «Автостата». Известно, что в прошлом году  в Европе с учетом отечественного рынка было продано 274,9 тысяч автомобилей российского производства. Несмотря на рост продаж в странах Европы, результаты ниже на  0,3% ниже, чем в 2015 году.

Тем не менее, LADA удалось оторваться по продажам  в Европе от японских конкурентов — Mazda, Suzuki, Honda и Mitsubishi. В докладе отмечается, что самой продаваемой маркой в ЕС является  Volkswagen, за год реализовавший 2,22 млн своих автомобилей. На втором месте Renault с результатом в 1,62 млн проданных автомобилей и Ford, продавший 1,46 млн машин.

Ирина Селезнева
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