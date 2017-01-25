Мутко: У Аршавина есть шанс выступить на ЧМ-2018

Москва, 25 января. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что обрадовался бы участию футболиста Андрея Аршавина на чемпионате мира в России.

«Я бы хотел, чтобы Андрей сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство», — заявил Мутко в интервью газете «Известия».

Вице-премьер также отметил высокое качество игры, которое российский футболист демонстрирует в казахстанском клубе «Кайрат». По мнению Мутко, у Аршавина есть шанс пробиться в состав национальной команды на ЧМ-2018, однако окончательное решение должен принять главный тренер сборной Станислав Черчесов.