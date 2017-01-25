Картину Шишкина стоимостью 2 млн долларов нашли у наркодилеров в Белоруссии

Минск, 25 января. В Белоруссии у наркодилеров изъяли картину художника Ивана Шишкина «Лес. Ели», стоимость которой может достигать два миллиона долларов, сообщили в правоохранительных органах Белоруссии.

«Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси пресекли деятельность международного канала по поставке кокаина, экстази и гашиша в нашу страну, — рассказали источники в МВД Белоруссии. — При задержании у злоумышленников изъята крупная партия наркотиков и картина известного русского художника».

Похищенным произведением оказалась картина «Лес. Ели». Стоимость работы может достигать порядка двух миллионов долларов. Картина была похищена в 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области. В тот же день пропали «Рыболов» Константина Коровина и «Первый снег» Станислава Жуковского.

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