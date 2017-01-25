Десятки боевиков ИГ уничтожены правительственными силами на юге Афганистана

Кабул, 25 января. По данным министерства обороны Афганистана, по крайней мере 36 террористов «Исламского государства» были уничтожены и еще не менее 20 получили ранения во время спецоперации правительственных сил безопасности в провинции Забул, расположенной на юге Афганистана. Террористы были уничтожены в районах Какар и Замози.

Еще один боевик был уничтожен в ходе проведенное параллельно операции в районе Аграндаб. Два террориста «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ) были арестованы полицейскими силами в провинции Герат.

Параллельно правительственные войска провели ряд операций против боевиков «Аль-Каиды» (также запрещена в РФ), в ходе которых был уничтожен 31 террорист.

Несмотря на усилия военных Афганистана, силы боевиков террористических группировок в стране растут.