Роспотребнадзор изъял тысячи литров непищевого алкоголя по всей России

Москва, 25 января. 113 литров контрафактной непищевой спиртосодержащей продукции арестовано в Хакасии после проверки 1,3 тысячи литров сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора.

Как говорится в сообщении ведомства, специалисты Роспотребнадзора обследовали 201 объект. 1348 единиц продукции, запрещенной к реализации, объемом 113,76 литров, было арестовано. Всего же проинспектировано 1064,38 литра непищевой спиртосодержащей продукции.

Кроме того, в ходе проверок спиртосодержащей непищевой продукции в Москве за месяц изъято 20 литров указанной продукции, в Тюменьской области — около 700 литров , у самарских торговцев конфисковано 1,3 тыс. литров, в Омской области — более 100 литров, в Нижегородской области — четырех тысяч единиц спиртосодержащей продукции.

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Ранее суд в Иркутске постановил уничтожить изъятые полицейскими 300 тыс. бутылок контрафактного алкоголя.