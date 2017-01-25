Москва, 25 января. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия не преследует в Сирии экономических или политических целей.

На встрече с сирийской оппозицией представитель Совета Федерации сообщил, что целью Воздушно-космических сил России является противодействие терроризму. ВКС начали военную операцию в Сирийской Арабской Республике по просьбе президента Башара Асада. Основная часть авиационной группировки ВКС РФ была выведена из Сирии, при этом на территории страны продолжают действовать два российских военных объекта в Тартусе и Хмеймиме.