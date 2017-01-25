Шойгу потребовал обеспечить безопасность полетов авиации ВС России

Москва, 25 января. Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу требует обеспечить безопасность полетов авиации ВС России. Соответствующее требование глава военного ведомства озвучил на заседании коллегии Минобороны РФ.

Как сообщил Шойгу, обеспечить безопасность полетов требуется для прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя, улучшения их оперативного снабжения, повышения мобильности войск.

Ранее глава Минобороны заявил, что за минувший год боевые возможности войск, дислоцированных в Южном военном округе Минобороны РФ выросли на 10%.