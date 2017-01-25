Путин встретится с участниками сделки по приватизации «Роснефти»

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин проведет встречу с участниками сделки по приватизации «Роснефти» в среду, 25 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию о возможной встрече Путина с представителями катарского фонда, банка Intesa Sanpaolo и Glencore 25 января.

«Подтверждаю», — констатировал Песков.

Ранее Путин дал свое согласие на встречу с представителями компании Glencore, Катарского инвестиционного фонда и итальянского банка «Интеза» — участниками сделки по приватизации 19,5% акций «Роснефти».