Сирия, 25 января. Террористы ИГ* пытаются вернуть под свой контроль территории в Ракке в ходе боев с отрядами SDF** и YPG. «Джебхат ан-Нусра»*** наступает на позиции бывших союзников в провинциях Латакия и Идлиб. Сирийская армия отразила массированную атаку ИГ на востоке от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

На окраине района Джобар города Дамаск вновь вспыхнули ожесточенные бои между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками оппозиционных группировок. Войска САА открыли массированный артиллерийский огонь по опорным пунктам террористов, в результате чего была ликвидирована группа боевиков и несколько единиц техники, в том числе две автомашины с крупнокалиберными пулеметами повстанцев. В этой части города размещаются преимущественно боевики группировки «Джейш Аль-Ислам»****, а также других более мелких повстанческих формирований. Боевики продолжают ожесточенное сопротивление в нарушение установленного режима перемирия. Тем не менее их зона влияния в этом регионе постепенно уменьшается.

Провинция Латакия

Согласно информации оппозиционного источника, боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» захватили один из ключевых пунктов управления группировки «Джебхат Аль-Муджахидин», а также крупный оружейный склад бывших союзников в северной части провинции Латакия. Таким образом, столкновения между оппозиционными формированиями, совместно выступавшими против правительственных войск в Восточном Алеппо, отмечаются не только в Алеппо и Идлибе, но теперь и в Латакии. Это говорит о том, что раскол между «Джебхат ан-Нусрой» и другими оппозиционными группировками, в том числе «Ахрар аш-Шам», становится только глубже, отмечает военный источник ФАН.

Провинция Алеппо

Военнослужащим сирийских войск удалось отбить массированную атаку террористов ИГ на свои позиции недалеко от населенного пункта Расм Аль-Абд, расположенного в восточной части провинции Алеппо. Правительственные подразделения отбросили отряды террористов назад, нанеся им серьезный урон в живой силе. Кроме того, было ликвидировано несколько единиц тяжелой техники ИГ. Вооруженные силы САР постепенно возвращают под свой контроль территории на востоке от города Алеппо, ранее оккупированные боевиками «Исламского государства». Так, недавно был освобожден город Шамир. Тем не менее террористы по-прежнему контролируют достаточно обширные территории дальше к востоку и северо-востоку от Алеппо.

Провинция Дейр эз-Зор

Бои в окрестностях города Дейр эз-Зор, который уже больше двух лет находится под контролем ИГИЛ, продолжаются. В данный момент столкновения отмечаются недалеко от позиций 137-й механизированной бригады сирийской армии к западу от города. Военнослужащие САА нанесли по террористам мощный артиллерийский удар, также по ним открывался огонь из ракетных установок. В результате обстрела была уничтожена группа боевиков и несколько военных автомашин ИГ. Тем не менее перестрелки в этой части города время от времени возобновляются. Ожесточенные бои в последнее время отмечаются на юге Дейр эз-Зора. Несмотря на численное превосходство ИГ, благодаря помощи России, а также работе ВКС РФ и ВВС Сирии правительственные силы вернули под свой контроль часть территорий на окраинах Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Сирийская артиллерия обстреляли укрепленные районы боевиков оппозиционных сил вблизи населенного пункта Аль-Ядуда, находящегося к западу от города Даръа, в ответ на недавний интенсивный огонь со стороны повстанцев. Ликвидировано несколько боевиков, некоторые были ранены. Другие подробности атаки пока устанавливаются. В окрестностях Даръа, а также на севере и на западе провинции в последние несколько месяцев идут особенно массированные бои. Причем в провинции дислоцируются как боевики-оппозиционеры, так и террористы ИГ, однако на данный момент большая часть Даръа контролируется оппозиционными силами.

Провинция Идлиб

В районе высоты Аль-Завия в пригороде Идлиба боевики формирований «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джунд Аль-Акса» провели атаку позиций вооруженной повстанческой группировки «Сукур Аль-Шам», наряду с «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Аль-Муджахидин» выступившей против главенствующей роли «Ан-Нусры». Террористы наносили удары по опорным пунктам друг друга из ракетных установок, минометов и арторудий. Обе стороны конфликта потеряли несколько десятков боевиков раненными и убитыми.

Провинция Ракка

Согласно данным информационного агентства «Аль-Амак», подконтрольного ИГ, отряды террористов контрнаступают на позиции сил операции «Гнев Евфрата» к западу от города Ракка. Боевики в данный момент пытаются отвоевать ранее подконтрольные им территории вблизи населенных пунктов Джабар и Аль-Жарния. Источник сообщает, что в результате контратаки были убиты около десяти бойцов Сирийских демократических сил (SDF) и курдских отрядов народной самообороны (YPG), однако бои за влияние в этом регионе пока продолжаются. Отряды SDF и YPG в рамках антитеррористической операции «Гнев Евфрата», выполняемой под командованием западной коалиции, зачистили стратегически важный населенный пункт Джабар еще в самом начале текущего года, однако значительного продвижения с тех пор не отмечалось.

Провинция Хама

По информации источника, близкого к боевикам повстанческих группировок, в пригороде Хамы на подконтрольных оппозиционным силам территориях был сбит беспилотник сирийской армии, выполнявший разведывательную миссию. Информация в настоящий момент уточняется. В провинции Хама действуют преимущественно оппозиционные формирования, часть из которых вслед за «Джебхат ан-Нусрой» продолжает вести боевые действия, несмотря на введенный на территории САР режим тишины.

Провинция Эс-Сувейда

На западе провинции Эс-Сувейда вблизи границы с провинцией Даръа сирийскими военнослужащими был остановлен автомобиль. В ходе осмотра было обнаружено оружие и самодельные взрывные устройства. Водитель был задержан. В данный момент ведутся следственные мероприятия и выясняются возможные связи арестованного с боевиками террористических организаций. Сразу в нескольких частях провинций Даръа и Эс-Сувейда дислоцируются отряды боевиков «Исламского государства» и других подконтрольных им группировок.

Ирак

В городе Аль-Рамади в провинции Аль-Анбар прогремел мощный взрыв. По данным телеканала Al Jazeera, недалеко от центра города взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, еще пять получили ранения. Обстоятельства происшествия выясняются. Пока что ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт, однако предполагается, что взрыв был организован боевиками ИГ. В стране по-прежнему сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористов «Исламского государства», которые контролируют значительную часть Ирака.