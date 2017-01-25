Госдума рассмотрит законопроект о годе тюрьмы за надругательство над флагом РФ

Москва, 25 января. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев внес законопроект об ограничении свободы на срок до одного года за надругательство над флагом субъекта России. Информация об этом обнародована в базе данных нижней палаты парламента.

«Надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ либо над гербом или флагом субъекта РФ — наказывается ограничением свободы на срок до одного года», — говорится в законопроекте. Также можно заменить наказание принудительными работами на тот же срок, или арестом на срок от трех до шести месяцев. Самое суровое наказание — год тюрьмы.

«Любой хулиган, который будет глумиться над официальными символами российских субъектов, пытаясь столкнуть жителей разных регионов, должен знать, что ему придется отвечать по всей строгости уголовного закона», — уверен Газзаев.

Напомним, ранее, как сообщает «URA.RU», байкер Хирург (Александр Залдостанов) предложил президенту РФ внести изменения в герб страны.