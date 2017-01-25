Шойгу объяснил, почему Россия укрепляет группировку войск ЮВО

Москва, 25 января. Поводом для последовательного укрепления Вооруженных сил РФ в Южном военном округе является непрекращающийся конфликт на юго-востоке Украины, а также активизация деятельности международных террористических организаций на Северном Кавказе. Россия не может не реагировать на эту ситуацию.

«Важно отметить, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной, — подчеркнул Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. — Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа».

Как отметил министр, в этих условиях будет продолжаться работа по совершенствованию боевого состава дислоцированных в Южном военном округе войск. Продолжается также работа по модернизации вооружения и военной техники сил ЮВО, строится новая военная инфраструктура.