Шойгу сообщил о сокращении количества проверок в войсках

Москва, 25 января. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства РФ сообщил об изменении количества проверок в Вооруженных силах.

Инспекторские проверки, сказал генерал армии Сергей Шойгу, будут проводиться не ежегодно, а раз в два года. Составы комиссий будут сокращены вдвое, сократится и время проведения проверок. Также на заседании коллегии Минобороны РФ была обсуждена безопасность полетов авиации Вооруженных сил. На повестке дня был поднят вопрос о реализации плана деятельности в Южном военном округе.

Ранее стало известно, что военное ведомство намерено до конца года построить в Арктике более ста капитальных объектов.