Ученые поделились шокирующим открытием: все люди произошли от инопланетян

Вашингтон, 25 января. Сотрудники Колумбийского университета пришли к выводу, что жизнь зародилась на других планетах раньше, чем на Земле, а потому все ее обители имеют внеземное происхождение.

Американские специалисты подозревают, что инопланетяне когда-то вынуждены были покинуть родные планеты из-за изменений климата и с помощью передовых технологий обосноваться на Земле. Исследователи внеземной жизни также предположили, что жизнь на Марсе появилась раньше, чем на нашей планете. Добавим, никаких доказательств того, что далекими предками людей являются пришельцы, ученые журналистам не предоставили.

Ранее в СМИ сообщалось об уфологе, который якобы обнаружил гигантский корабль пришельцев. Как передает Газета.Ru, неопознанный объект, по мнению исследователя космоса, должен был собирать данные о нашей планете.