Сенатор Морозов: Китай реагирует на враждебную риторику США

Министерство иностранных дел Китая заявило, что сообщения, которые распространили в средствах массовой информации о военном присутствии КНР у российских границ, — домыслы и предположения. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам Олегом Морозовым американо-китайские отношения и попытки СМИ напугать россиян.

В китайском МИД подчеркнули, что отношения между КНР и Россией на сегодняшний день имеют всестороннее стратегическое партнерство, а взаимодействие между двумя государствами поддерживаются на высоком уровне. Отмечается, что сотрудничество в различных сферах постоянно углубляется.

«Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что где бы не находились китайские ракеты, мы всегда будет в зоне их досягаемости. Поэтому от того, что они каким-то образом мигрируют на территории Китая, мало что для нас меняется. Более того, поскольку сейчас их собираются перенести в северо-восточную часть Китая от нашей европейской части, ракеты становятся дальше. Это очевидно. Китайцы не скрывают цели своей передислокации. Это некий дипломатический ответ на ту риторику, которая сейчас звучит в отношении Китая из уст американского президента. Понятно, что между США и Китаем отношения сейчас достаточно напряженные», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, все недруги России попытаются ситуацию с китайскими ракетами развернуть в антироссийскую сторону. То есть будут пугать нас Китаем, пугать нас ухудшением отношений с Соединенными Штатами. Но, как заметил Морозов, мир так устроен, что каждая страна принимает решение, исходя из своих собственных национальных интересов. Видимо, Китай отвечает на то состояние, в котором находятся американо-китайские отношения. К России, отметил политик, это не имеет никакого отношения.

«В каком ключе будут развиваться американо-китайские отношения? Исключительно в конкурентном. Совершенно понятно, что это не только вопрос глобального стратегического соперничества двух сверхдержав, которыми являются США и Китай. Они будут соперничать товарами, услугами, рабочей силой и так далее. Складывается ситуация, когда эта конкуренция входит в достаточно острую фазу. И Трампа в каком-то смысле можно понять, потому что китайцы сейчас в хорошем смысле агрессивны и в торговой политике, и в продвижении своих товаров, своей рабочей силы. Они довольно жестко действуют. И понятно, что в этой конкуренции мы видим пики обострения», — резюмировал Олег Морозов.

Ранее «Газета.Ru» писала, что китайская газета Global Times «вбросила» информацию о том, что Китай разместил баллистические межконтинентальные ракеты у границ Российской Федерации.