Присяжные признали виновными обвиняемых в убийстве полицейского и его семьи в Самаре

Самара, 25 января. Присяжные Самарского областного суда признали виновными четырех обвиняемых по делу об убийстве полицейского Андрея Гошта и пятерых членов его семьи, сообщила помощник прокурора Ульяна Кудинова.

Большинством голосов коллегия присяжных Самарского областного суда вынесла обвинительный приговор по делу в убийстве полицейского и его семьи. По данным следствия, в апреле 2016 года четверо обвиняемых проникли в дом Андрея Гошта, проживавшего с семьей в Сызранском районе Самарской области. Замначальника ГУ МВД по региону и пять членов его семьи были спящими забиты дубинками. Также злоумышленники похитили имущество на сумму почти 200 тысяч рублей. Отметим, что суд над подозреваемыми проходил в закрытом режиме.