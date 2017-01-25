Что ждет Грефа в американском суде: комментарий Сбербанка и мнение эксперта

Сбербанк, попавший в сводки новостей как «фигурант» возможного уголовного преследования в США, знает о ситуации и держит ее на контроле.

Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка. Как сообщили в банке, речь идет о том, что человек, стоящий за иском, поданным против Сбербанка и лично против его главы Германа Грефа, пытается таким способом уйти от ответственности.

Суть иска

Речь идет об иске, поданном в суд Нью-Йорка, слушания по которому назначены на апрель 2017 года. Одним из ответчиков по делу является глава Сбербанка Герман Греф, а также еще несколько юридических и физических лиц. Истец, в качестве которого выступает зарегистрированная в штате Делавэр (США) компания PPF Management, требует возмещение морального и материального ущерба в 750 миллионов долларов за утрату контроля над предприятием по добыче щебня «Павловскгранит».

Истец утверждает, что ответчики, в том числе глава Сбербанка Греф, вступили в преступный сговор с целью рейдерского захвата «Павловскгранита».

Как сообщают «Ведомости», до 2009 года основным владельцем спорного предприятия был бизнесмен Сергей Пойманов, который пользовался кредитами Сбербанка, однако не смог по ним своевременно расплатиться. Сбербанк перепродал проблемные долги, а затем пакет акций «Павловскгранита», принадлежащий Пойманову, был продан на аукционе. Пойманов пытался этому воспрепятствовать, но в результате переуступил компании PPF Management уже не принадлежащие ему «права» на «Павловскгранит».

При этом сам Пойманов является банкротом, его долг оценивается в три миллиарда рублей, и он является фигурантом нескольких уголовных дел.

«Враг» Грефа пытается уйти от ответственности

По мнению Сбербанка, вся эта возня с подачей иска в американский суд является попыткой Пойманова уйти от ответственности.

«В банке имеется информация, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе уголовной, — прокомментировали ситуацию Федеральному агентству новостей в пресс-службе Сбербанка. — Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством».

Комментарий юриста

Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать ситуацию вокруг иска против Сбербанка профессора Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ (РАНХиГС) доктора юридических наук Сергея Чаадаева.

«Эта очень сложная история, — отметил Чаадаев. — Напомню, американское правительство при бывшем президенте проводило достаточно экспансионистскую политику. То есть они, фактически, по всему миру прессовали людей, если считали, что те нарушают интересы Соединенных Штатов Америки. Исходя не из теории, но из практики международного права последних лет, возможность того, что иску против Сбербанка и его руководства будет дан ход, пока вполне реальна».

По словам эксперта, в этой истории нужно внимательно разбираться — и с подсудностью, и с фактическими обстоятельствами дела.

«Это очень тонкий вопрос, в котором еще предстоит разобраться юристам», — отметил Сергей Чаадаев, добавив, что такого рода истории могут нанести репутационный вред как самому Сбербанку, так и его руководителю Герману Грефу.